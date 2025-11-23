محافظ الشرقية يتفقد لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 في الزقازيق |شاهد

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عدداً من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق وذلك للإطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها علي مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر من الشهر الجاري.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات بمدينة الزقازيق وذلك للاطمئنان علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية التي تضمن سير عملية التصويت بسلاسة بما يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة وشفافية ودون معوقات.

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بإستمرار رفع مستوى النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، وإزالة أي إشغالات أو مخلفات أولًا بأول، مع تعزيز الإضاءة داخل اللجان وفي أماكن انتظار المواطنين لتهيئة أجواء آمنة ومريحة لهم.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد لجنة مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية المشتركة وذلك للإطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة لاستقبال الناخبين من أماكن الإنتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسيرعلى ذوي الهمم والمسنين والمرضى أثناء الإدلاء بأصواتهم مؤكداً التزام الأجهزة التنفيذية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الإنتخابية وكذلك تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين داخل أو خارج مقار اللجان الإنتخابية.

طالب محافظ الشرقية المواطنين ممن يحق لهم التصويت والإقتراع" بأهمية المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري ، والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب بكل حرية مؤكداً الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات باقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الإقتراع وتوفير الجو الملائم للتصويت بكل حرية وشفافية.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تجهيز اللجنة العامة للفرز بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق والتأكد من دعمها بما يلزم من مقاعد وإضاءة ووسائل تهوية واستضافة لاستقبال السادة القضاة والمستشارين المشرفين على فرز الأصوات موجهاً بضرورة التواصل الدائم مع قوات التأمين والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الإحتياجات الطارئة أولاً بأول لسرعة توفيرها.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أنهت استعداداتها لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ لاستقبال ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز إنتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.