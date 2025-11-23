قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إسعاف الشرقية يرفع حالة التأهب القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب ويدفع بـ 135 سيارة

اسعاف
اسعاف
محمد الطحاوي

أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع حالة التأهب القصوى بكامل منظومته التشغيلية استعدادا لتأمين انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025.

يأتي هذا الإجراء في إطار المسؤولية الوطنية لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف آمنة، وبما يحقق سرعة التدخل عند الحاجة وتوفير خدمة إسعافية جاهزة للتعامل مع أي طارئ طوال فترة التصويت.

أكد مدير مرفق إسعاف الشرقية انه تم إعداد خطة انتشار ميداني شاملة تغطي نطاق المحافظة بمنظومة تحرك مرنة، حيث تم الدفع بـ 135 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، لتأمين المراكز الانتخابية في جميع المراكز والمدن بالمحافظة، مع تعزيز نطاقات الكثافة التصويتية بسيارات احتياطية لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ خلال ساعات الذروة.

وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية، استكملت فرق الصيانة والدعم الفني مراجعة التجهيزات الحيوية داخل سيارات الإسعاف ونقاط الارتكاز، بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من مستلزمات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، وذلك وفق خطة دقيقة تراعي أعلى معايير الجودة والاعتمادية.

وأشار إلي أنه لضمان أعلى مستويات التنسيق، تعمل غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الشرقية على مدار الساعة بنظام المتابعة اللحظية، وترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بهيئة الإسعاف المصرية وغرفة عمليات محافظة الشرقية، مما يتيح تبادلاً فورياً للمعلومات، ورصد المستجدات الميدانية، واتخاذ القرارات التشغيلية الداعمة للاستجابة السريعة.

ويؤكد إسعاف الشرقية أن خطة التأمين الانتخابي وُضعت دون أي تأثير على سير العمل اليومي، حيث يواصل الإسعاف تقديم خدماته بجاهزية كاملة وانضباط مستمر طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مع ضمان تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة على مدار الساعة لجميع المواطنين عبر الرقم الموحد 123.

الشرقية إسعاف انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد