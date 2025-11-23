إسعاف الشرقية يرفع حالة التأهب القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب ويدفع بـ 135 سيارة

أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع حالة التأهب القصوى بكامل منظومته التشغيلية استعدادا لتأمين انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025.

يأتي هذا الإجراء في إطار المسؤولية الوطنية لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف آمنة، وبما يحقق سرعة التدخل عند الحاجة وتوفير خدمة إسعافية جاهزة للتعامل مع أي طارئ طوال فترة التصويت.

أكد مدير مرفق إسعاف الشرقية انه تم إعداد خطة انتشار ميداني شاملة تغطي نطاق المحافظة بمنظومة تحرك مرنة، حيث تم الدفع بـ 135 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، لتأمين المراكز الانتخابية في جميع المراكز والمدن بالمحافظة، مع تعزيز نطاقات الكثافة التصويتية بسيارات احتياطية لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ خلال ساعات الذروة.

وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية، استكملت فرق الصيانة والدعم الفني مراجعة التجهيزات الحيوية داخل سيارات الإسعاف ونقاط الارتكاز، بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من مستلزمات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، وذلك وفق خطة دقيقة تراعي أعلى معايير الجودة والاعتمادية.

وأشار إلي أنه لضمان أعلى مستويات التنسيق، تعمل غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الشرقية على مدار الساعة بنظام المتابعة اللحظية، وترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بهيئة الإسعاف المصرية وغرفة عمليات محافظة الشرقية، مما يتيح تبادلاً فورياً للمعلومات، ورصد المستجدات الميدانية، واتخاذ القرارات التشغيلية الداعمة للاستجابة السريعة.

ويؤكد إسعاف الشرقية أن خطة التأمين الانتخابي وُضعت دون أي تأثير على سير العمل اليومي، حيث يواصل الإسعاف تقديم خدماته بجاهزية كاملة وانضباط مستمر طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مع ضمان تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة على مدار الساعة لجميع المواطنين عبر الرقم الموحد 123.