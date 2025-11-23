شباب ورياضة الشرقية تنتهي من تجهيز 20 مقراً انتخابياً للمرحلة الثانية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إنتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة محورية في تعزيز أسس الدولة وترسيخ المشاركة المجتمعية الواعية وتعزيز قدرة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بكل مسؤولية.

أضاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل الهيئات الشبابية والرياضية بجميع مراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الجاري لافتاً إلي أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لضمان نجاح سير العملية الإنتخابية.

واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم تجهيز المقرات الإنتخابية وتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة والراحة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة داخل المقرات والإلتزام الكامل بالمعايير التنظيمية وتسهيل عملية التصويت.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن حجم التطوير الكبير الذي نفذته الدولة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، من خلال الوزارة جعل تلك المنشآت مؤهلة بالكامل لاستقبال مختلف الفعاليات القومية الكبرى ومنها الاستحقاقات الإنتخابية لافتاً إلي أن المديرية تواصل تنفيذ المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان جاهزية جميع المقرات قبل بدء عملية التصويت، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إنتخابية آمنة وتحقيق أعلى درجات التنظيم.