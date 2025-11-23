قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنتهي من تجهيز 20 مقراً انتخابياً للمرحلة الثانية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إنتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة محورية في تعزيز أسس الدولة وترسيخ المشاركة المجتمعية الواعية وتعزيز قدرة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بكل مسؤولية.

أضاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل الهيئات الشبابية والرياضية بجميع مراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب  ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الجاري لافتاً إلي أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لضمان نجاح سير العملية الإنتخابية.

واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم تجهيز المقرات الإنتخابية وتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة والراحة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة داخل المقرات والإلتزام الكامل بالمعايير التنظيمية وتسهيل عملية التصويت.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن حجم التطوير الكبير الذي نفذته الدولة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، من خلال الوزارة جعل تلك المنشآت مؤهلة بالكامل لاستقبال مختلف الفعاليات القومية الكبرى ومنها الاستحقاقات الإنتخابية لافتاً إلي أن المديرية تواصل تنفيذ المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان جاهزية جميع المقرات قبل بدء عملية التصويت، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إنتخابية آمنة وتحقيق أعلى درجات التنظيم.

الشرقية محافظ الشرقية مجلس النواب 2025 المشاركة المجتمعية الواعية

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

