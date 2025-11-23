السيطرة على حريق بمصنع غزل ونسيج في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة C1 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ونشب الحريق في الدور الأول والمصنع مكون من 5 طوابق وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده.

