بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس 8 يناير 2026، حالة من الارتباك المروري على الطريق الصحراوي، عقب اتخاذ قرار عاجل بغلقه أمام حركة السيارات، وذلك نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يشكل خطورة مباشرة على سلامة قائدي المركبات والركاب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على سلامة المواطنين، خاصة مع تكرار الظواهر الجوية الشتوية خلال هذه الفترة من العام، والتي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لتجنب وقوع حوادث مرورية جسيمة.

تفاصيل غلق الطريق الصحراوي

أعلنت محافظة الإسكندرية غلق الطريق الصحراوي من البوابات أمام السائقين بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

وأصدرت المحافظة بيانًا عاجلًا، منذ قليل، أوضحت فيه أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعوق الرؤية أمام السائقين، مؤكدة أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصًا على الأرواح.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين من قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاته الطبيعية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم، الخميس، وجود شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم الخميس

ويشهد طقس اليوم، الخميس، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا حتى 10 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الخميس 8 يناير 2026، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس 8 يناير 2026، أجواء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها:

ظهور شبورة مائية من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

توافر فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

كفر الشيخ: الصغرى 13 – العظمى 24

دمياط: الصغرى 15 – العظمى 26

بورسعيد: الصغرى 14 – العظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 12 – العظمى 23

العلمين: الصغرى 12 – العظمى 23

مطروح: الصغرى 13 – العظمى 22

الإسماعيلية: الصغرى 14 – العظمى 26

السويس: الصغرى 15 – العظمى 26

العريش: الصغرى 14 – العظمى 27

رفح: الصغرى 14 – العظمى 25

طابا: الصغرى 14 – العظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 18 – العظمى 27

الغردقة: الصغرى 16 – العظمى 28

مرسى علم: الصغرى 17 – العظمى 27

الفيوم: الصغرى 9 – العظمى 26

بني سويف: الصغرى 10 – العظمى 26

المنيا: الصغرى 10 – العظمى 27

أسيوط: الصغرى 11 – العظمى 27

سوهاج: الصغرى 11 – العظمى 28

قنا: الصغرى 12 – العظمى 29

الأقصر: الصغرى 12 – العظمى 30

أسوان: الصغرى 15 – العظمى 31

الوادي الجديد: الصغرى 12 – العظمى 29