بعد إثارتها في مسلسل المداح.. تعرف على عقوبة الدجل والشعوذة بالقانون

بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن العقوبات القانونية مع تزايد الجدل حول قضايا السحر والشعوذة بعد تناولها في مسلسل المداح أسطورة النهاية، لمثل هذه الأفعال في مصر، خاصة في ظل تحذيرات متكررة من الوقوع ضحية للدجالين والمشعوذين الذين يستغلون حاجة البعض أو جهلهم لتحقيق مكاسب مادية.

ويحدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لممارسي الدجل والشعوذة باعتبارها أحد صور النصب والاحتيال، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة المالية.

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.