ربط التعليم بسوق العمل.. تحرك برلماني لمواجهة البطالة الجامعية

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم العالي بشأن الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لحل أزمة البطالة الجامعية ، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت " مختار" ، أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات والدراسات العليا جزء كبير منه يرجع إلى عدم توافق البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل الحديث، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على المهارات التكنولوجية والعملية.



وأشارت عضو النواب ، إلى أن التحركات البرلمانية في هذا الملف تستهدف مواءمة البرامج الجامعية مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير المهارات التكنولوجية والعملية لدى الطلاب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن توفير فرص تدريب عملي وشهادات معترف بها دوليًا.

وأضافت أن المقترحات تتضمن أيضًا تحديث المناهج الدراسية لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات لتوفير برامج تدريبية داخل المؤسسات المختلفة.

وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب ودعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.