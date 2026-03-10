قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

ربط التعليم بسوق العمل.. تحرك برلماني لمواجهة البطالة الجامعية

مجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم العالي بشأن الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لحل أزمة البطالة الجامعية ، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت " مختار" ، أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات والدراسات العليا جزء كبير منه يرجع إلى عدم توافق البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل الحديث، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على المهارات التكنولوجية والعملية.


وأشارت عضو النواب ، إلى أن التحركات البرلمانية في هذا الملف تستهدف مواءمة البرامج الجامعية مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير المهارات التكنولوجية والعملية لدى الطلاب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن توفير فرص تدريب عملي وشهادات معترف بها دوليًا.

وأضافت أن المقترحات تتضمن أيضًا تحديث المناهج الدراسية لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات لتوفير برامج تدريبية داخل المؤسسات المختلفة.

وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب ودعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.

مجلس النواب طلب إحاطة وزير التعليم العالي البطالة

