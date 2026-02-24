العمل: 4300 فرصة عمل جديدة في هايبر ماركت شهير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
واصلت وزارة العمل جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، وأعلنت الوزارة عن توفير 4300 فرصة عمل متنوعة، بالتعاون مع إحدى سلاسل الهايبر ماركت الكبرى (سينيس إجبتت) في مدينة 6 أكتوبر.

أوضحت الوزارة أن الشركة بحاجة إلى شغل عدد من التخصصات لفرعها الكائن في مول العرب - ميدان جهينة - الجيزة، وتشمل:

· وظائف التشغيل والمبيعات: 500 كاشير، 500 منسق أرفف، 500 خباز، بالإضافة إلى 500 شيف جبن.
· الأمن والدعم: 500 فرد أمن، 500 مساعد جبن.
· الخدمات والصيانة: 500 موظف مخزن، 500 فني صيانة، 300 محضر أوردرات.

دعت الوزارة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التوجه إلى مقر العمل الكائن في العنوان المذكور، وذلك ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً. كما يمكن للمتقدمين التواصل مع الشركة مباشرة للاستفسار عبر الأرقام التالية: 01117777609 - 01028670777.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة لدعم التوظيف وربط الشباب بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

الزمالك

خالد عبد العزيز : رئاسة اتحاد الكرة ونادى الزمالك "شرف" ولكن لا أفضل الترشح

جون ادوارد

خالد عبد العزيز: لا أؤيد تجربة جون إدوارد مع الزمالك

الدوري المصري

خالد عبد العزيز : لا أؤيد تشفير الدوري ولانستطيع رفع أسعار تذاكر المباريات

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

