العمل: 4300 فرصة عمل جديدة في هايبر ماركت شهير

واصلت وزارة العمل جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، وأعلنت الوزارة عن توفير 4300 فرصة عمل متنوعة، بالتعاون مع إحدى سلاسل الهايبر ماركت الكبرى (سينيس إجبتت) في مدينة 6 أكتوبر.

أوضحت الوزارة أن الشركة بحاجة إلى شغل عدد من التخصصات لفرعها الكائن في مول العرب - ميدان جهينة - الجيزة، وتشمل:

· وظائف التشغيل والمبيعات: 500 كاشير، 500 منسق أرفف، 500 خباز، بالإضافة إلى 500 شيف جبن.

· الأمن والدعم: 500 فرد أمن، 500 مساعد جبن.

· الخدمات والصيانة: 500 موظف مخزن، 500 فني صيانة، 300 محضر أوردرات.

دعت الوزارة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التوجه إلى مقر العمل الكائن في العنوان المذكور، وذلك ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً. كما يمكن للمتقدمين التواصل مع الشركة مباشرة للاستفسار عبر الأرقام التالية: 01117777609 - 01028670777.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة لدعم التوظيف وربط الشباب بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.