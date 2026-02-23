قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
برلماني: الخريطة الصناعية المتكاملة تخلق فرص عمل للشباب وتخفض معدلات البطالة

أميرة خلف

أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات مجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة صناعية متكاملة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر استدامة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس توجهًا جادًا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي.


وأضاف "الشويخ"، أن وضع خريطة صناعية واضحة وشاملة لمختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها يسهم في توجيه البوصلة الاقتصادية نحو الصناعات التي تمتلك ميزات تنافسية حقيقية، مشيرًا إلى أن الخريطة الصناعية المتكاملة لا تقتصر على حصر المشروعات أو تحديد مواقعها الجغرافية، بل تشمل أيضًا إعداد دراسات جدوى دقيقة، وتقييم البنية التحتية المتاحة، وتحليل سلاسل الإمداد، وقياس حجم الطلب في السوقين المحلي والخارجي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وتقليل المخاطر، واختصار الوقت اللازم لاتخاذ القرار الاستثماري، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا وثيقًا بين الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارات الصناعة والتخطيط والمالية، لضمان تنفيذ الخريطة الصناعية وفق رؤية موحدة وخطط زمنية محددة.

ودعا النائب محمد الشويخ، إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد هذه الخريطة باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقادرًا على تحديد احتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج الحديثة، مؤكدًا أن الخريطة الصناعية المتكاملة تسهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب، وخفض معدلات البطالة، عبر توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع ضرورة توزيع المشروعات الصناعية على مختلف المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق.

وأشار "الشويخ"، إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وإجراءات إدارية مبسطة، ومكافحة حاسمة للفساد، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في متابعة تنفيذ الخريطة الصناعية وضمان تحقيق أهدافها بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويدعم قوة الاقتصاد الوطني.

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

