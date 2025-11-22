مياه الشرقية تعلن حالة الطوارئ واستعدادات مكثفة خلال أيام انتخابات النواب

اعلن اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،انه تزامنًا مع استعدادات محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر 2025 تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأفرع والمواقع على مستوى المحافظة، لضمان انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محيط اللجان الانتخابية طوال فترة العملية الانتخابية.

اشار اللواء محمد عثمان الي أنه تم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات والراحات لفرق التشغيل والصيانة والطوارئ، مع التأكد من جاهزية المعدات وسيارات التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن استدامة الخدمة على مدار الساعة.

كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول واستقبال الشكاوى عبر الخط الساخن 125، والتدخل الفوري لحلها بالتنسيق مع غرف الطوارئ بالأفرع.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية، دعمًا لسير العملية الانتخابية، وتوفير بيئة خدمية مستقرة داخل نطاق اللجان.