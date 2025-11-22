القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتلاف وتكسير عدد من فلاتر المياه بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من القائمة على تصوير مقطع الفيديو (مالكة محل فلاتر مياه – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شقيق زوجها "الظاهر بالمقطع") لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وقيامه بالدخول لمخزن فلاتر المياه الخــاص بها وتجميع بعض الفلاتر وتكسيرها لخلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (شقيق زوجها – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





