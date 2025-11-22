رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات

أدلى لاعب كرة القدم رمضان صبحي بتصريحاته الرسمية داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، أثناء استجوابه في ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بالتورط في تزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.



وخلال استجوابه أمام هيئة المحكمة، أكد رمضان صبحي أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابة محل الاتهام، موضحًا أنه لم يرَ تلك المستندات من الأساس قائلا: أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات دي.. وعمري ما شفتها، وأنا حاليا في الفرقة الثالثة.

من جانبهم، تقدم دفاع المتهمين بطلب رسمي لتأجيل المحاكمة، موضحين أن المحامي الأصيل عن رمضان صبحي تغيّب عن الحضور بسبب ظرف صحي طارئ، مؤكدين ضرورة منحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع الكامل على المستندات.

وطلب فريق الدفاع تحديد جلسة خلال الشهر المقبل لاستكمال الإجراءات، مشيرين إلى أن غياب المحامي الأساسي قد يؤثر على حق المتهم في الدفاع.