القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق بنها - كفر شكر بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق بنها - كفر شكر.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجارى متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.