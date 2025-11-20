سحب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة كفر مويس بالقليوبية

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها، والتي تعمل بطاقة 2000 م³/يوم، وتخدم سكان القرية والمنطقة الاستثمارية.

تقاعس الأعمال

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة سير أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمحطة، حيث تبيّن وجود تقاعس واضح من جانب المقاول المنفذ وعدم التزامه بالبرامج الزمنية المحددة، ما قد يؤثر على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وفي ضوء ذلك، أصدر المهندس محمد فودة قرارًا بسحب الأعمال من المقاول المتقاعس، وإعادة إسنادها إلى مقاول آخر أكثر جدية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية القياسية.

وأكد رئيس الشركة أن تطوير محطات المعالجة على مستوى المحافظة يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي جهة مقصرة في تنفيذ التكليفات أو الالتزامات التعاقدية.