محافظات

مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة.


وكلف المهندس محمد فودة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محيط المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

خطة شاملة 

وأكد “فودة” أن الشركة وضعت خطة شاملة للتأكد من انتظام ضخ مياه الشرب في جميع اللجان العامة والفرعية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لعدم حدوث أي طفوحات للصرف الصحي أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

كما وجّه بتوفير سيارات المياه النقية المتنقلة بالقرب من محيط المقار الانتخابية، إلى جانب تمركز سيارات مياه إضافية بجوار اللجان العامة تحسبًا لأي طارئ، بما يضمن توفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع طوال فترة التصويت.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع فروع الشركة، مع انتشار فرق الطوارئ والصيانة السريعة لمواجهة أي أعطال محتملة، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية

بالمحافظة.

وأكدت الشركة في بيانها أنها تعمل بكامل طاقتها لدعم نجاح العملية الانتخابية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المقار الانتخابية العملية الانتخابية

