مياه القليوبية جاهزة لمواجهة موسم الشتاء

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، استعداد الشركة الكامل للتعامل مع موسم الشتاء ومجابهة مخاطر الأمطار والتقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.



وأوضح فودة أن الشركة أنهت تجهيز جميع معداتها وسياراتها المتخصصة في سحب وشفط مياه الأمطار، بجانب رفع درجة الاستعداد داخل قطاعات التشغيل والطوارئ والورش الميكانيكية، لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ.

جاهزية محطات الصرف

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، ومتابعة حالتها الفنية وقدرتها الاستيعابية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي والتأكد من كفاءتها في استيعاب كميات الأمطار المحتملة.

وشدد رئيس شركة مياه القليوبية على أنه تم المرور على بلوعات صرف الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافتها وجاهزيتها للعمل بكامل طاقتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وغرف العمليات بالمحافظة، بهدف ضمان سيولة الحركة المرورية وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

وأضاف أن الشركة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فصل الشتاء، مع استمرار المتابعة اللحظية لحالة الطقس وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.