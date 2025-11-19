قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القليوبية جاهزة لمواجهة موسم الشتاء

معدات شركة المياه
معدات شركة المياه
إبراهيم الهواري

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، استعداد الشركة الكامل للتعامل مع موسم الشتاء ومجابهة مخاطر الأمطار والتقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.


وأوضح فودة أن الشركة أنهت تجهيز جميع معداتها وسياراتها المتخصصة في سحب وشفط مياه الأمطار، بجانب رفع درجة الاستعداد داخل قطاعات التشغيل والطوارئ والورش الميكانيكية، لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ.

جاهزية محطات الصرف

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، ومتابعة حالتها الفنية وقدرتها الاستيعابية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي والتأكد من كفاءتها في استيعاب كميات الأمطار المحتملة.
وشدد رئيس شركة مياه القليوبية على أنه تم المرور على بلوعات صرف الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافتها وجاهزيتها للعمل بكامل طاقتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وغرف العمليات بالمحافظة، بهدف ضمان سيولة الحركة المرورية وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الجوية.
وأضاف أن الشركة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فصل الشتاء، مع استمرار المتابعة اللحظية لحالة الطقس وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية جاهزية محطات الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد