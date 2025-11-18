رئيس حي شرق شبرا الخيمة بعد نقل مكتبه بالشارع: مكاني وسط المواطنين لحل مشاكلهم

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهر خلالها اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة، يجلس وأمامه ترابيزة عليها لافتة تحمل اسمه وسط أحد الشوارع التابعة للحي بمحافظة القليوبية، وهي ما لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين، للتأكيد على أنه منذ توليه مهام عمله كرئيس للحي وهو يتواجد بين المواطنين للعمل على الاستماع إلى مشاكلهم وسرعة العمل على حلها.



وقال اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه يفضل التواجد بين المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، دون أن يكون هناك حائل بنظام المكاتب، وذلك بفضل طبيعة عمله على مدار 17 عاما بالمرافق بمحافظة القاهرة.

رسالة للمواطنين

وأكد اللواء تامر أبو الغيط، أنه فضل بهذا المشهد أن يبعث رسالة لكل مواطني وقاطني حي شرق شبرا الخيمة، أنه بينهم وأن بابه مفتوح للجميع، وأنه يفضل التواجد الميداني للاستماع المباشر إلى شكاوي المواطنين، كما أنه حرص على إعادة تفعيل اللقاء الأسبوعي للمواطنين، للاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها مع الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.



وتابع أن التواجد الميداني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات داخل الحي.