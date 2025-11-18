قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
محافظات

رئيس حي شرق شبرا الخيمة بعد نقل مكتبه بالشارع: مكاني وسط المواطنين لحل مشاكلهم

رئيس حي شرق شبرا الخيمة
رئيس حي شرق شبرا الخيمة
إبراهيم الهواري

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهر خلالها اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة، يجلس وأمامه ترابيزة عليها لافتة تحمل اسمه وسط أحد الشوارع التابعة للحي بمحافظة القليوبية، وهي ما لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين، للتأكيد على أنه منذ توليه مهام عمله كرئيس للحي وهو يتواجد بين المواطنين للعمل على الاستماع إلى مشاكلهم وسرعة العمل على حلها.


وقال اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه يفضل التواجد بين المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، دون أن يكون هناك حائل بنظام المكاتب، وذلك بفضل طبيعة عمله على مدار 17 عاما بالمرافق بمحافظة القاهرة.

رسالة للمواطنين 

وأكد اللواء تامر أبو الغيط، أنه فضل بهذا المشهد أن يبعث رسالة لكل مواطني وقاطني حي شرق شبرا الخيمة، أنه بينهم وأن بابه مفتوح للجميع، وأنه يفضل التواجد الميداني للاستماع المباشر إلى شكاوي المواطنين، كما أنه حرص على إعادة تفعيل اللقاء الأسبوعي للمواطنين، للاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها مع الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.


وتابع أن التواجد الميداني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات داخل الحي.

