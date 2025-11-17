ضبط 75 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملاتها المكثفة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وشنت لجنة مسائية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية برئاسة خالد منصور، وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن هشام الشعراوي، حملة مفاجئة على عدد من المحال ومنافذ بيع اللحوم.

المضبوطات غير صالحة

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم قطع متغيرة في الخواص الطبيعية ومخالفة للمواصفات القياسية، وضبط كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، بإجمالي أوزان بلغت 75 طنًا.

وتم على الفور سحب العينات اللازمة وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة للفحص والتقييم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفات، والتصدي لأي محاولات لبيع منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء داخل المحافظة.