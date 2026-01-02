قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعاني خلع حوض خلقي.. نجاح جراحة دقيقة لطفلة بجامعة كفر الشيخ

الفريق الطبي والجراحي
محمود زيدان

 نجح فريق قسم جراحة العظام والكسور بجامعة كفر الشيخ، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات كانت تعاني من خلع ولادي خلقي بمفصل الحوض.

 جاء  هذا تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتمت العملية بمتابعة من  الدكتور هاني محمد حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور حسام الدين جاد، رئيس قسم جراحة العظام. 

 وتمكن الفريق الجراحي من رد الخلع وإعادة تشكيل عظام الحق بمفصل الفخذ وتثبيتها بشرائح معدنية ومسامير، وهي من الجراحات الدقيقة التي تتطلب مهارات فنية عالية وتجهيزات طبية متطورة توفرها المستشفى لدعم الحالات الحرجة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور أحمد رمضان الزيني، مدرس جراحة العظام، وبمساعدة كل من الدكتور محمد شكري حتاتة، مدرس مساعد، والدكتور محمود النمر، معيد، والأطباء المقيمين الدكتور محمود فتحي ولي الله، والدكتور محمد شوغي، والدكتور عبدالرحمن مختار.

 كما شارك في إنجاح العملية فريق التخدير المكون من الدكتور أيمن قاقا، مدرس مساعد، والدكتورة فاطمة المعداوي، طبيب مقيم، وضم  فريق التمريض أحمد إبراهيم الفقي ومحمد أحمد الشحات، وفريق الأشعة محمد عصام.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

