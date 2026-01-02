مياه كفر الشيخ تعلن موعد عودة الخدمة في بعض مناطق بلطيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة بلطيم، اليوم الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 5 من صباح الغد السبت.

سبب انقطاع مياه الشرب والمناطق المتأثرة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطة مياه الخاشعة؛ مما يؤدي إلى توقف المحطة، مما يؤثر على مدينة برج البرلس، الساحل البحري، الساحل القبلي، قرى الخاشعات، المعدية، قرى العياشات، المستقبل، الدعاء، الشهابية وتوابعها، مصيف بلطيم، الشيخ مبارك، الجزء الشرقي فقط من مدينة بلطيم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.