رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام برنامج التدريب الموحد لتأهيل القيادات

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات ختام "البرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القيادات الجامعية الأكاديمية"، بحضور الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام، وهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر القيادية وتطوير المنظومة الإدارية والأكاديمية بالجامعة، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

وخلال كلمته، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، مشيداً بالتفاعل والالتزام المتميز الذي أبداه المشاركون طوال أيام البرنامج.

وأشار الدكتور طارق عبدالرحمن، إلى أن اليوم الختامي تضمن ثلاث جلسات تدريبية نوعية؛ حيث تناولت الجلسة الأولى "تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث" وقدّمها الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، فيما ركزت الجلسة الثانية على "تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة" بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أما الجلسة الثالثة فكانت حول الجوانب المالية في المؤسسات الأكاديمية وقدّمها الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي ختام الفعاليات، تم إجراء تقييم شامل للدورة التدريبية لاستطلاع آراء المشاركين وقياس مدى الاستفادة المحققة. وانتهى اليوم بتوزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والمرشحين للمناصب القيادية، متمنين لهم دوام التوفيق في مهامهم المستقبلية.