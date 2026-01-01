محافظ كفر الشيخ: الأزهر شريك أساسي في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً مع الشيخ أحمد النادي، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، بحضور الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، لمناقشة سبل تعزيز العمل الدعوي والتوعوي بالمحافظة، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى تجديد الخطاب الديني ونشر قيم الدين الإسلامي السمح.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية دعم المبادرات التوعوية التي تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وعلى رأسها مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتعزيز الوعي الديني والفكري، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، بما يدعم تماسك المجتمع ويعزز روابطه، ويحمي النشء والشباب من الأفكار المغلوطة.

وتناول اللقاء دور المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، في دعم الأسرة المصرية، وتعزيز السلم المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح والوسطية، إلى جانب متابعة العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، والارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي للطلاب، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».