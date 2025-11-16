محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم موارد الإعلانات وتنظيمها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.



ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، شملت طلبات المعلنين بزيادة مساحة الإعلانات، ومنح تراخيص جديدة، وكذلك التظلمات المقدمة من الوكالات بخصوص الرسوم ومباشرة الاعلان والالتزام الكامل بالعقود المحررة مع الشركات وجهات الولاية و تم البت في هذه الطلبات بما يحقق مصلحة كل من المعلنين والمحافظة، وبما يتفق مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

تعظيم الموارد

وتطرقت اللجنة إلى بحث سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، وذلك من خلال الموافقة على طرح مواقع جديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة بعد دراستها من جميع الجوانب.

كما ركزت المناقشات على تحسين آليات تحصيل رسوم الإعلانات لضمان كفاءة أكبر، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، مع التوجيه بضرورة استغلال الأماكن المميزة في المحافظة لإنشاء إعلانات عليها بما يسهم في زيادة الموارد المالية.

كما ناقشت اللجنة سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة عن طريق تنظيم الإعلانات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة كما أصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، منها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين، وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين حيث أكد المحافظ علي أهمية تنظيم الاعلانات وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري المحافظة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء محمد معوض عقل السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والدكتور حازم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسمير صبحي مدير الاعلانات بالمحافظة.