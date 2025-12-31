صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
عبد الفتاح تركي

معاشات يناير 2026 .. يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف مستحقاتهم الشهرية، خاصةً مع بداية عام جديد، إذ تمثل المعاشات مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من الأسر.

ومع اقتراب شهر يناير 2026، تزايدت معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن مواعيد صرف معاشات يناير 2026 وأماكن الصرف وقيمة المعاشات لكل شريحة، في ظل الحرص على معرفة التفاصيل الرسمية المنظمة لعملية الصرف.

وبحسب البيانات المعلنة، يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 لما يقرب من 13 مليون مواطن، من خلال جميع المنافذ المخصصة لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات من دون تكدس أو ازدحام، مع إتاحة أكثر من وسيلة للصرف لتناسب مختلف الفئات.

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 للمواطنين غدا الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستمر صرف المعاشات بشكل منتظم حتى نهاية شهر يناير 2026. ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة واضحة تتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم في أي وقت خلال الشهر، دون التقيد بيوم واحد فقط، ما يخفف الضغط على منافذ الصرف المختلفة.

ويؤكد هذا الموعد التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني المعتمد لصرف المعاشات، بما يحقق الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات مع بداية كل شهر، خاصة في الفترات التي تشهد التزامات معيشية متزايدة.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026

حرصت الجهات المختصة على توفير العديد من الأماكن لصرف معاشات شهر يناير 2026، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتقليل الزحام. وتُصرف المعاشات من الأماكن الآتية: منافذ شركة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات، ومنافذ البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.

ويمنح هذا التنوع في أماكن الصرف مرونة كبيرة لأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم اختيار الوسيلة الأنسب لهم سواء من خلال التعاملات البنكية المباشرة أو الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتماشى وخطط التوسع في الشمول المالي.

قيمة معاشات يناير 2026 حسب الشرائح

تختلف قيمة معاشات شهر يناير 2026 باختلاف الشرائح التأمينية، وجاءت القيم المحددة لكل شريحة على النحو الآتي:

  • معاشات يناير 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيها. 
  • معاشات يناير 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيها. 
  • معاشات يناير 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيها. 
  • معاشات يناير 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيها. 
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيها.
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات. 
  • معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيها.

وتعكس هذه القيم التنوع الكبير في شرائح أصحاب المعاشات، بما يتوافق مع مدد الاشتراك التأميني وقيمة الأجور التي تم على أساسها احتساب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاشات يناير 2026 إلكترونيا

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن بيانات معاشات شهر يناير 2026 بشكل إلكتروني، تسهيلا على المواطنين وتقليلا للاعتماد على التوجه إلى المكاتب.

وتتم خطوات الاستعلام وفق الترتيب الآتي:

  • الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإلكتروني.
  • اختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
  • الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع ثم الضغط على استعلام.

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الاطلاع على بياناتهم الأساسية بكل سهولة، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

تنظيم الصرف وتخفيف الزحام

يأتي صرف معاشات يناير 2026 وفق منظومة تهدف إلى تحقيق الانسيابية في عملية الصرف، من خلال إتاحة الصرف طوال الشهر وتعدد المنافذ، بما يسهم في تجنب التكدسات، خاصة لكبار السن، وضمان حصول كل مواطن على مستحقاته في أجواء آمنة ومنظمة.

وفي ضوء ذلك، يُنصح أصحاب المعاشات باختيار أوقات مناسبة للصرف، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية المتاحة، بما يحقق أقصى درجات الراحة والسهولة.

