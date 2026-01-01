قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

كريم عاطف

يواصل الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري، طرح سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 ، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، مع الحفاظ على نفس مستويات التجهيز التي اعتاد عليها المستهلك المحلي.

تعتمد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يعمل بالسحب الطبيعي للهواء، يولد قوة 105 أحصنة وعزم دوران 141 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س وفقا للأرقام الرسمية.

تأتي السيارة ميتسوبيشي إكسباندر بطول إجمالي يبلغ 4.59 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة، وتوفر إكسباندر مساحة تخزين خلفية بسعة 495 لتر، يمكن زيادتها إلى 1630 لتر عند طي المقاعد الخلفية، ما يعزز من مرونة الاستخدام اليومي والرحلات العائلية.

تشمل تجهيزات الفئة الأولى مصابيح أمامية وخلفية LED، وحساسات إضاءة ومطر، ومفتاح ذكي، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومخارج تكييف للصف الثاني، أما الفئة الثانية فتضيف زر تشغيل المحرك، ومنفذ كهرباء 12 فولت في الجزء الخلفي، وإضاءة ترحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق ووضعية للقيادة الاقتصادية.

وتأتي إكسباندر 2026 مزودة بشاشة ترفيهية وسطية أكبر تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب مكابح يد كهربائية ونظام تشغيل المحرك بالبصمة، ما يعزز من مستويات الراحة والتكنولوجيا داخل المقصورة.

زودت ميتسوبيشي إكسباندر 2026 بعدد من أنظمة السلامة القياسية، من بينها نظام ‏منع انغلاق الفرامل ‏ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ‏EBD، إلى ‏جانب وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، مع توافر كاميرا خلفية بدءا من ‏الفئة الثانية.‏

وتقدم ميتسوبيشي إكسباندر 2026 في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار ‏رسمية على النحو التالي:‏

- فئة Midline‏ بسعر 1,300,000 جنيه.‏          

‏- فئة ‏Highline‏ بسعر 1,390,000 جنيه.‏

‏- فئة ‏Premium Line‏ بسعر 1,475,000 جنيه.‏

