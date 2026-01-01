خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه عدد متزايد من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة باعتباره خيار عملي يوازن بين السعر والإمكانيات، غير أن الإقدام على شراء سيارة مستعملة يتطلب وعي وخطوات مدروسة لتفادي المشكلات الفنية أو القانونية.

وفي هذا السياق، يقدم خبراء السيارات مجموعة من الإرشادات الأساسية التي تضمن اختيار موفق وشراء امنا.

تبدأ أولى خطوات الشراء بتحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلك، سواء من حيث طبيعة الاستخدام اليومي أو عدد أفراد الأسرة، إلى جانب وضع ميزانية واضحة تشمل سعر السيارة وتكاليف نقل الملكية والصيانة الأولية، كما ينصح الخبراء بمراعاة تكلفة التشغيل المستقبلية، مثل استهلاك الوقود وتوافر قطع الغيار وسهولة الصيانة داخل السوق المحلي.

وتأتي مرحلة البحث والمقارنة كعنصر حاسم قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث يفضل اختيار الطرازات المعروفة بالاعتمادية وقوة إعادة البيع، مع مقارنة الأسعار المعروضة في السوق لتفادي المبالغة، كما ينصح بالابتعاد عن السيارات النادرة أو التي تفتقر إلى دعم فني واضح أو انتشار مناسب لمراكز الخدمة.

وعند معاينة السيارة على أرض الواقع، يشدد المختصون على ضرورة الفحص الظاهري الدقيق للهيكل الخارجي والدهان، للتأكد من عدم تعرض السيارة لحوادث جسيمة، مع الانتباه لاختلاف درجات الطلاء أو وجود لحامات غير طبيعية، كما يجب فحص الإطارات والزجاج والتأكد من سلامتها وعدم وجود تآكل غير منتظم قد يشير إلى مشكلات في نظام التعليق.

أما الفحص الفني، فيعد من أهم المراحل التي لا يمكن تجاهلها، حيث يجب تشغيل المحرك في وضعه البارد والاستماع إلى صوته، والتأكد من عدم وجود تسريبات للزيت أو السوائل، إلى جانب تجربة الفرامل، وناقل الحركة، والتوجيه أثناء القيادة التجريبية، ويوصي الخبراء بإجراء فحص شامل داخل مركز متخصص باستخدام أجهزة الكمبيوتر، للكشف عن الأعطال الخفية أو التلاعب بعداد الكيلومترات.

وفيما يخص الجوانب القانونية، ينصح بمراجعة أوراق السيارة بدقة، والتأكد من مطابقة أرقام الشاسيه والموتور مع الرخصة، والاطلاع على عدد الملاك السابقين وتاريخ السيارة، كما يفضل إنهاء إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي في وحدات المرور المختصة، مع التفكير في الحصول على تأمين مناسب بعد الشراء.

ويؤكد خبراء سوق السيارات أن التفاوض على السعر خطوة طبيعية ومهمة، خاصة عند وجود ملاحظات فنية أو احتياج لصيانة، مشددين على عدم التسرع في اتخاذ القرار، ويختتم الخبراء نصائحهم بالتأكيد على أن الفحص الجيد والاختيار الواعي هما الطريق الامن لشراء سيارة مستعملة موثوقة توفر على المشتري الكثير من الوقت والتكاليف مستقبلا.