قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
كريم عاطف

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه عدد متزايد من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة باعتباره خيار عملي يوازن بين السعر والإمكانيات، غير أن الإقدام على شراء سيارة مستعملة يتطلب وعي وخطوات مدروسة لتفادي المشكلات الفنية أو القانونية.

وفي هذا السياق، يقدم خبراء السيارات مجموعة من الإرشادات الأساسية التي تضمن اختيار موفق وشراء امنا.

تبدأ أولى خطوات الشراء بتحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلك، سواء من حيث طبيعة الاستخدام اليومي أو عدد أفراد الأسرة، إلى جانب وضع ميزانية واضحة تشمل سعر السيارة وتكاليف نقل الملكية والصيانة الأولية، كما ينصح الخبراء بمراعاة تكلفة التشغيل المستقبلية، مثل استهلاك الوقود وتوافر قطع الغيار وسهولة الصيانة داخل السوق المحلي.

وتأتي مرحلة البحث والمقارنة كعنصر حاسم قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث يفضل اختيار الطرازات المعروفة بالاعتمادية وقوة إعادة البيع، مع مقارنة الأسعار المعروضة في السوق لتفادي المبالغة، كما ينصح بالابتعاد عن السيارات النادرة أو التي تفتقر إلى دعم فني واضح أو انتشار مناسب لمراكز الخدمة.

وعند معاينة السيارة على أرض الواقع، يشدد المختصون على ضرورة الفحص الظاهري الدقيق للهيكل الخارجي والدهان، للتأكد من عدم تعرض السيارة لحوادث جسيمة، مع الانتباه لاختلاف درجات الطلاء أو وجود لحامات غير طبيعية، كما يجب فحص الإطارات والزجاج والتأكد من سلامتها وعدم وجود تآكل غير منتظم قد يشير إلى مشكلات في نظام التعليق.

أما الفحص الفني، فيعد من أهم المراحل التي لا يمكن تجاهلها، حيث يجب تشغيل المحرك في وضعه البارد والاستماع إلى صوته، والتأكد من عدم وجود تسريبات للزيت أو السوائل، إلى جانب تجربة الفرامل، وناقل الحركة، والتوجيه أثناء القيادة التجريبية، ويوصي الخبراء بإجراء فحص شامل داخل مركز متخصص باستخدام أجهزة الكمبيوتر، للكشف عن الأعطال الخفية أو التلاعب بعداد الكيلومترات.

وفيما يخص الجوانب القانونية، ينصح بمراجعة أوراق السيارة بدقة، والتأكد من مطابقة أرقام الشاسيه والموتور مع الرخصة، والاطلاع على عدد الملاك السابقين وتاريخ السيارة، كما يفضل إنهاء إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي في وحدات المرور المختصة، مع التفكير في الحصول على تأمين مناسب بعد الشراء.

ويؤكد خبراء سوق السيارات أن التفاوض على السعر خطوة طبيعية ومهمة، خاصة عند وجود ملاحظات فنية أو احتياج لصيانة، مشددين على عدم التسرع في اتخاذ القرار، ويختتم الخبراء نصائحهم بالتأكيد على أن الفحص الجيد والاختيار الواعي هما الطريق الامن لشراء سيارة مستعملة موثوقة توفر على المشتري الكثير من الوقت والتكاليف مستقبلا.

أسعار السيارات سيارة مستعملة شراء سيارة مستعملة سوق السيارات المستعملة سوق السيارات خطوات الشراء خبراء السيارات سعر السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

ترشيحاتنا

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

أحمد سعد

أحمد سعد على أعتاب أفضل سنة في مسيرته الفنية.. تعرف على أسرار الأبراج

الابراج

الأبراج الترابية تدخل سباق الثروات.. العلاقات العاطفية تتحسن بداية من فبراير

بالصور

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم

مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد