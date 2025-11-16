القليوبية .. المؤبد للمتهمين بقـ.ـتل شخص بالخانكة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه هو وشقيقة بإرتكاب جريمة قتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، وشروعهم في قتل آخر، و حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مصطفى م أ س" وشهرته (مصطفى العطار)، و "حمادة م أ س"، في قضية النيابة العامة رقم ۱۹۳۹۰ لسنة ۲۰۱۲ ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٨٣٥ لسنة ٢٠١٢ كلى، لأنهم في يوم ۲۰۱۲/۸/۱٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا وآخر مجهول مدحت ع ح عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله واعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء (فرد خرطوش، مطاوى).

وتنفيذا لمشروعهما الإجرامى توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عيارا نارياً من سلاح نارى (فرد خرطوش)، وقام الثاني بضربه بسلاح أبيض (مطواة)، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه قد أقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان :- شرعا في قتل محمد أحمد عبد الله بأن قام المتهم الثانى بطعنه بسلاح أبيض (مطواة) في قدمه قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وتابع أمر الإحالة أنهم أحرزا سلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش) ، كما أحرزا ذخائر (طلقات) مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الإتهام السابق.

واختتم أمر الإحالة أنهم أحرزا أسلحة بيضاء (مطاوى) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.