ندب المعمل الجنائي لفحص موقع حريق شب فى مصنع صابون بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص موقع حريق شب فى مصنع صابون بقرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصابين فى الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بوقوع الحريق، حيث انتقلت سيارات الإسعاف بفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بخمس سيارات مطافئ لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، وسط أدخنة كثيفة بمحيط المكان.

إصابة 3 أشخاص

وأسفر الحريق عن إصابة: فرج سيد أحمد محمد، 30 عاما، من أهالي المنطقة، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي العلاج اللازم، ومحمود محمد بيومي، 55 عاما، بحالة اختناق، وتم إسعافه في موقع الحادث، ورفض النقل إلى المستشفى بالإضافة إلي إصابة شخص ثالث فى الحريق.