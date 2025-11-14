قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

شهد طريق خط 12 أمام سوق الجملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم دراجتين بخاريتين أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى نقل المتوفاة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بالواقعة 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق خط 12 أمام سوق الجملة.

انتقلت الفور الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.
وتبين من الفحص وفاة “مي أ”، 35 سنة، فور وصولها المستشفى، وإصابة “عماد و”، 18سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة، و”رضا أ”، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر في قاع الجمجمة، و”محمد ع”، 50 سنة، مصاب بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في قاع الجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية حادث تصادم مستشفي التأمين الصحي بنها

