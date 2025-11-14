100طن .. ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة ومجهولة المصدر بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع وإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة ، بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية" ، وبحوزته (90 طن مواد خام "مجهولة المصدر" المستخدمة فى تصنيع الأعلاف الحيوانية – 10 طن منتج نهائى للأعلاف الحيوانية والداجنة خام "مجهولة المصدر" – 4 طن مواد بترولية - خط إنتاج كامل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.