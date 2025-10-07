ضبط كمية كبيرة من الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج الأعلاف الحيوانية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع"بدون ترخيص" بالإسماعيلية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته (10 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية – 7 طن مخلفات دواجن تستخدم فى تصنيع الأعلاف والمركزات الحيوانية) مجهولة المصدر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى .