معركة وإصابة 3 أشخاص في بولاق الدكرور بسبب ثلاجة

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم في مشاجرة بسبب تصليح ثلاجة بمنطقة بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بدائرة القسم، وتوجهت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري نشوب مشاجرة بين طرفين طرف أول سائق 23 سنة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، شقيق الأول 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثاني فني تبريد وتكيف 40 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس، بسبب قيام الطرف الأول بالتوجه إلى الطرف الثاني لتصليح ثلاجه وعقب إصلاحها وانصرافهما حدث نفس العطل، فتوجهوا إلى الطرف الثاني لمطالبته برد المبلغ المالي مقابل الإصلاح إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام الطرفين بالتعدي على بعضهما البعض.

ألقى القبض على طرفي المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة سلاح أبيض مطواه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق.