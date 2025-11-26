حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»

خرجت الفنانة حورية فرغلي عن صمتها للرد على الشائعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة، وأن ما يتم تداوله مجرد أكاذيب لا أساس لها.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

"أنا بخير، وإشاعة وفاتي سخيفة ومزعجة لي ولأهلي وأصدقائي. فوجئت باتصالات ورسائل كثيرة بسبب هذا الكلام غير الحقيقي".

وأعربت فرغلي عن استيائها الشديد من تكرار الشائعات التي تطالها باستمرار، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار تتسبب في حالة من القلق والذعر لأسرتها ومحبيها دون أي مبرر.

وطالبت الفنانة الجمهور ورواد السوشيال ميديا بتحرّي الدقة وعدم تداول الأخبار قبل التأكد من صحتها، مشيرة إلى أنها تواصل حياتها بشكل طبيعي وتستعد لمشروعات فنية جديدة.