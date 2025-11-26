رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية

نفت الصفحة الرسمية للنجم رضا البحراوي حقيقة وفاة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الصفحة الرسمية لرضا البحراوى :" والدة النجم رضا البحراوي مازالت تحت الرعاية الطبية ، وتحتاج فقط الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل ، رجاءً عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة حتى الآن".

حفل رضا البحراوي وتامر حسني

وشارك مؤخراً رضا البحراوي مع تامر حسني حفل غنائي ناجح في القاهرة الجديدة رفع شعار كامل العدد وكتب عنه رضا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «سعدت بتواجدي في حفل نجم الجيل تامر حسني وسط هذا الجمهور الرائع، كانت ليلة مليئة بالطاقة والحب، وشرف كبير إني كنت جزءًا من هذا الحدث الجميل، شكرًا لكل من حضر وشاركنا اللحظات دي».