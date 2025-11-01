هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

ظهر مالك «ابن الفنان رضا البحراوي» في مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام، وهو يغني في حفل مدرسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال مقطع الفيديو، ظهر مالك رضا البحراوي، وهو يغني لـ مصر أغنية هنحب مين غيرها للمطرب أحمد جمال، الذي تفاعل مع المقطع بالإعجاب.

أحدث أغاني رضا البحراوي

وطرح رضا البحراوي خلال الأيام الماضية أغنية فيلم “ريستارت” بعنوان “المقص” بمشاركة الفنان تامر حسني.

وكان قد طرح رضا البحراوي أغنيته الجديدة، لو جاي في سيط، من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس، ونفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI.

وفي سبتمبر 2024، طرح رضا البحراوي أغنية يا حبر بدرى لسه، عب. موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية من كلمات سمير زعلوك ومحمد عنتر، وألحان إبراهيم دمدم، إخراج طارق حسين، وتوزيع موسيقي محمد حريقة، ومن كلماتها: “خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف وأقلام.. خلصت ليه يا قلم أنا لسا عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف”.

أغاني رضا البحراوي

وكان قد طرح رضا البحراوي اغنيته الجديدة " لو جاي في سيط “ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

وكانت كلمات الاغنية كالتالي:

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تاعبك ومضايقك أصل انت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يابني كله على الله.