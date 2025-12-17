قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ماتتهمش الناس بالباطل.. عمرو سمير يعلق على انتقادات فيلم «الست»

فيلم الست
فيلم الست
يمنى عبد الظاهر

علق السيناريست عمرو سمير عاطف على منتقدى فيلم “الست” بطولة منى زكى، المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال عمر سمير، عبر “فيسبوك”: «ما شفتش فيلم الست بس ما عنديش أدنى شك إن هيئة الترفيه لما قررت تدعم الفيلم كانت بتعمل ده انطلاقا من حبهم واحترامهم لأم كلثوم والفن المصري».

وأضاف: «عارف ودى معلومة مؤكدة إن هيئة الترفيه ماكنش ليها أى دور فنى على الإطلاق، ما اتدخلوش فى اختيارات الممثلين أو فى المحتوى أو فى أى شيء ليه أى علاقة بتفاصيل العمل الفنية».

وتابع: «ولكن بسبب الثقة فى أسماء الصناع والجهات المصرية المنتجة قرروا إنهم يدعموا العمل، كون بقى إن التجربة ماعجبتكش فده مش معناه إن دى مؤامرة على الفن المصرى، ده كلام سطحى ومش حقيقى وانت عارف».

واختتم: «ركز على الجوانب الفنية وقول رأيك فيها بكل صراحة وما تجاملش، بس برضه ما تتهمش الناس بالباطل لأن الكلام الفارغ بتاع المؤامرة والخرافات دى ممكن يخوف أى جهة إنتاج خارجية وبيخليها تبعد عن دعم الفيلم المصري».

قصة وأبطال فيلم «الست»

فيلم «الست» ينتمى إلى فئة السيرة الذاتية، إذ يتناول رحلة حياة الأسطورة أم كلثوم، مستعرضًا مراحل نشأتها وبداياتها الفنية منذ انتقالها من قريتها الصغيرة إلى القاهرة بحثًا عن حلم الطرب والموسيقى، ويسلّط الضوء على التحديات المجتمعية التى واجهتها فى سنواتها الأولى، بما فى ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان فى بعض المحطات، قبل أن يقودها صوتها الفريد وموهبتها الاستثنائية إلى قمة المجد، لتصبح واحدة من أبرز النساء العربيات وأكثرهن تأثيرًا فى تاريخ الفن.

الفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتقوم ببطولته منى زكى، وتشاركها مجموعة من الفنانين، بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

السيناريست عمرو سمير عاطف منتقدى فيلم الست منى زكى الأسطورة أم كلثوم أحمد مراد مروان حامد خالد صالح محمد فراج

