لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
أحمد مراد: ماقولناش في فيلم الست إن أم كلثوم بخيلة.. واتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج الكبير أسفر عن تراجع في الأسعار بأكثر من 35 %| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


التضامن: فوز 12 ألف حاج بحج الجمعيات الأهلية هذا العام ومنظومة متكاملة لخدمتهم
قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعلنت هذا العام فوز 12 ألف حاج ضمن حج الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اختيار المشرفين يُعد أحد أهم ركائز منظومة الحج التابعة للوزارة.


ضياء رشوان: أكسيوس يؤكد غضب ترامب من نتنياهو
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن موقع أكسيوس الأمريكي تحدث بأن ترامب غاضب من نتنياهو وأن نتنياهو أصبح شخصا منبوذا.

اتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج الكبير أسفر عن تراجع في الأسعار بأكثر من 35 %
أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن بشكل مستمر يتسبب في مشكلة كبيرة في دورة الناتاج وعمل المربيين.

أحمد مراد: مقولناش في فيلم الست إن أم كلثوم بخيلة
أكد الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، أنه في كتابة العمل تم اختيار زاوية معينة تعكس شخصية أم كلثوم من الجانب الإنساني بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنها سيدة عاشت 77 عامًا، وهناك زوايا متعددة تصلح لصناعة ألف فيلم، لكن هذه هي الزاوية التي تم اختيارها.

رئيس سلامة الغذاء: منظومة رقابية متكاملة .. و39 ألف حملة تفتيش لضمان جودة الطعام
قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل وفق منهجية متكاملة تستهدف تعزيز ثقة المواطنين في الجهة الوطنية الرقابية، من خلال الإشراف الكامل على جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من التداول وحتى وصول المنتج إلى المستهلك.

هل يصل جرام الذهب لـ 6000 جنيه؟| مفاجأة مدوية قريبا
أكد المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى مستوى 6 آلاف جنيه مرة أخرى أمر وارد وبقوة، مشددًا على أن السوق يتحرك حاليًا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست القمة النهائية للذهب.

قبل انطلاق الإعادة.. الوطنية للانتخابات: المشاركة في العملية الانتخابية حق لكل مواطن
وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة هامة للمواطنين الناخبين، حث فيها على المشاركة في العملية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية 2025 بجولة الإعادة.

والد ضحية هجرة غير شرعية: السماسرة بياخدوا فلوس الشباب ويبتزوهم
قال رضا عبد الهادي، والد الشاب محمد رضا عبد الهادي، أحد ضحايا حادث مركب الهجرة غير الشرعية، إنّ الإنترنت أصبح عاملاً رئيسيًا في تضليل الشباب الصغير ودفعه للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العيال أصبحت تفكر في السفر دون وعي حقيقي بالمخاطر.


نائلة جبر: مصر قطعت شوطًا تشريعيًا مهمًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن نسبة الهجرة غير الشرعية مقارنة بعدد السكان لا تسمح بتوصيفها كظاهرة، لكنها مستمرة نتيجة ظروف اجتماعية معينة، معبرة عن أهمية حماية حقوق الإنسان في جميع الأحوال.

