رئيس سلامة الغذاء: منظومة رقابية متكاملة .. و39 ألف حملة تفتيش لضمان جودة الطعام

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل وفق منهجية متكاملة تستهدف تعزيز ثقة المواطنين في الجهة الوطنية الرقابية، من خلال الإشراف الكامل على جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من التداول وحتى وصول المنتج إلى المستهلك.



وأوضح "الهوبي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة من اللوائح والتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1200 مفتش غذائي يتولون تنفيذ أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية، عبر حملات دورية ومفاجئة وغير معلنة، لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.



وأضاف أن الهيئة نفذت ما لا يقل عن 39 ألف عملية تفتيش في قطاع تداول الغذاء، مؤكدًا أن أعمال التفتيش تستند إلى أسس علمية واضحة دون أي اجتهادات شخصية، حيث يلتزم المفتشون بقوائم محددة من البنود أثناء التفتيش، ويتم سحب عينات وفق آليات مدروسة تتناسب مع طبيعة نشاط كل منشأة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نحو 160 ألف عينة يتم تحليلها داخل معامل معتمدة ومحايدة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحاليل، لافتًا إلى أنه في حال وجود أي مخالفة للاشتراطات، يتم إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق آليات الاستدعاء حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

