رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
زيارة تونسية رفيعة لمعمل متبقيات المبيدات لبحث نظم جودة وسلامة الغذاء

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة أميرة أناني مديرة المعامل بالهيئة الوطنية لسلامة الأغذية التونسية، للتعرف على جهود وأنشطة المعمل، والدور الذي يقوم به لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن تلك الزيارة العلمية الدولية، تأتي في إطار توجيهات السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية والعربية الشقيقة لنقل وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة وتحليل ملوثات الأغذية.

وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة للذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة، واستهدفت التعرف على نظم إدارة الجودة ونظم التحكم وتوكيد الجودة وطرق تحليل العقاقير البيطرية، حيث استمرت هذه الزيارة لمدة أسبوع.
واضافت مدير المعمل أنه تم خلال الزيارة التعرف على نظم إدارة الجودة فى المعمل ونظم التحكم وتوكيد الجودة مع التركيز على تحليل العقاقير البيطرية وما يتطلبه من أجهزة وتقنيات التحليل المختلفة بالقسم والإطلاع على خطوات سير العمل من أول استلام العينات وتكويدها مرورا بتجهيز العينات وتحليلها وحتى صدور النتائج والتحقق من صحتها ومقارنة النتائج وتفسيرها حتى إصدار الشهادة. 
وأشارت إلى أن  ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية والعربية الشقيقة وتبادل الخبرات العلمية والفنية وتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعمهم ومساعدتهم وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

متبقيات المبيدات سلامة الأغذية سلامة الأغذية التونسية الزراعة

