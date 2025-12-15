الإسكندرية.. ضبط 20.6 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وحرصًا على حماية صحة وسلامة المواطنين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها التموينية المكثفة بجميع أحياء المحافظة.

وقد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس جمال عمارة وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكبرة استهدفت عددًا من الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الحملة التحفظ على كمية قدرها (8) أطنان من الجبن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وظهور عفن وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلى ضبط كمية قدرها (12.600) طن من الجبن الأبيض داخل صفائح يعلوها الصدأ ومنتفخة، مع انبعاث روائح كريهة، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليبلغ إجمالي المضبوطات (20.600) طن من المنتجات الغذائية الفاسدة .

وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة.

وقد شدد الفريق أحمد خالد ، محافظ الإسكندرية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على استمرار الحملات التموينية اليومية المكثفة، والتعامل الحاسم مع كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ،لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.