رمضان 2026.. سلوى عثمان تتعاقد على "أب ولكن"

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي المشاركة في بطولة مسلسل" أب ولكن"، والذي من المقرر ان يخوض من خلاله محمد فراج الماراثون الرمضاني القادم.

ومن المقرر ان تشارك سلوي عثمان في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والذي يقوم ببطولته ياسر جلال.

ويشارك في العمل كل من ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور،أيمن عزب.



ويجمع العمل نخبة كبيرة من الفنانين في عمل يعتمد على مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق. يدور العمل في إطار إنساني حول شخصية مودي، وما يواجهه من صراعات وعلاقات متشابكة مع المحيطين به، وسط مفاجآت تكشفها الأحداث تدريجيًا.



وينتظر أن يقدم مسلسل "كلهم بيحبوا مودى" معالجة درامية جديدة تجمع بين العلاقات الإنسانية والبعد الاجتماعي في إطار مشوّق وجاذب للمشاهد.

