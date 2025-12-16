اتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج الكبير أسفر عن تراجع في الأسعار بأكثر من 35 %

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن بشكل مستمر يتسبب في مشكلة كبيرة في دورة الناتاج وعمل المربيين.

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا انتاج كبير من الدواجن أسفر عن تراجع في أسعار الدواجن والبيض بأكثر من 35 % ".

وتابع ثروت الزيني :" الدواجن سلعة حية تخضع لسياسة العرض والطلب لكننا لا نرغب في زيادة الأسعار مرة اخرى وبالتالي لابد من حدوث توازن في الإنتاج وتوازن في الأسعار كي لا يخسر المربيين ".

وأكمل ثروت الزيني :" هناك استقرار في الاعلاف وسعر الصرف ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وهناك فائض وللأسف مازال الاستيراد موجود ونحن لسنا في حاجة له الآن ".