والد ضحية هجرة غير شرعية: السماسرة بياخدوا فلوس الشباب ويبتزوهم

قال رضا عبد الهادي، والد الشاب محمد رضا عبد الهادي، أحد ضحايا حادث مركب الهجرة غير الشرعية، إنّ الإنترنت أصبح عاملاً رئيسيًا في تضليل الشباب الصغير ودفعه للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العيال أصبحت تفكر في السفر دون وعي حقيقي بالمخاطر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الشباب اللي طالعين دلوقتي أغلبهم صغار السن، مش بتوع أكل عيش، لكن متأثرين بما يشاهدونه على الإنترنت ووسائل التواصل، وبيتصور لهم إن السفر هو الحل السريع.

وأوضح أن السماسرة يستغلون هذا الحلم، حيث يدفع الشباب الأموال ويدخلون تحت التهديد والابتزاز، سواء في ليبيا أو غيرها، ما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي.

وشدد رضا عبد الهادي على ضرورة توضيح الصورة كاملة للرأي العام، مؤكدًا أن السكوت أو تجميل الواقع لا يخدم أحدًا، وأن الصراحة هي الطريق الوحيد لإنقاذ شباب آخرين.