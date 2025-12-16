نائلة جبر: مصر قطعت شوطًا تشريعيًا مهمًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن نسبة الهجرة غير الشرعية مقارنة بعدد السكان لا تسمح بتوصيفها كظاهرة، لكنها مستمرة نتيجة ظروف اجتماعية معينة، معبرة عن أهمية حماية حقوق الإنسان في جميع الأحوال.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الدول الأوروبية شددت سياساتها تجاه المهاجرين بسبب الأعباء المالية والسياسية الناتجة عن الأزمات الدولية، ما يزيد صعوبة الهجرة غير الشرعية ويجعلها محفوفة بالمخاطر.

وقالت نائلة جبر إن من ينجح في الوصول بطريقة غير شرعية يعيش تحت ضغوط كبيرة، مضطرًا لقبول أي شروط عمل في مجتمع غريب عنه من حيث اللغة والعادات والتقاليد.

وذكرت، أن مصر قطعت شوطًا تشريعيًا مهمًا من خلال قانون 82 لسنة 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين، مع تغليظ العقوبات لاحقًا لضمان عدم إفلات المهربين، مؤكدة أن الطفل هبة من الله، ومسؤولية الأسرة حماية حياته وعدم استخدامه كسلعة مالية.