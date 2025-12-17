قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
ترامب يرفع أسعار البترول في العالم بعد قرار "حصار" فنزويلا
تحرك شاحنات القافلة الـ 96 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
مصدر أمني : انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر أمني : انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

مصدر أمني لـ "أ ش أ": انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مصدر أمني لـ "أ ش أ": انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
أ ش أ

قبيل موعد فتح صناديق الاقتراع لإجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت اللجان والمقار الانتخابية انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين مجريات العملية الانتخابية.


ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء بعدد من اللجان الانتخابية - انتهاء قوات الأمن من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ 55 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيا.


كما رصد مندوبو (أ.ش.أ) التواجد الأمني المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر، وكذلك الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وفي الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية اليها.


من جانبهم، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية صباح اليوم، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية.


ووجه مديرو الأمن القوات المكلفة بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات، بالالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17و18 ديسمبر في الداخل، على أن تعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.


وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد، يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة.


وتضم دوائر الإعادة الـ 55 في محافظات المرحلة الثانية كلا من محافظة القاهرة بواقع 7 دوائر من أصل 19 ، ومحافظة القليوبية بواقع 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الدقهلية التي ستجري الإعادة فى دوائرها الـ10 بالكامل، وكذلك محافظة المنوفية في دوائرها الـ 6 بالكامل، وأيضاً محافظة الغربية في دوائرها الـ7 بالكامل، ومحافظة كفر الشيخ في دوائرها 4 بالكامل.


كما تجري جولة الإعادة في محافظة الشرقية في 8 دوائر من أصل 9، وفي دائرة واحدة بمحافظة دمياط، ومثلها في محافظة بورسعيد، بينما تجري في 3 دوائر بمحافظة الإسماعيلية، وبدائرة واحدة في كل من محافظة السويس، ومحافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب.

فتح صناديق الاقتراع إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان والمقار الانتخابية انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين مجريات العملية الانتخابية انتهاء قوات الأمن من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ 55

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

ترشيحاتنا

جائزة نجيب محفوظ

إعلان أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية لعام 2025

محافظ الغربية

لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لبسيون

محافظ الغربية

قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق الاقتراع.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة بكفر الزيات ويعلن الجاهزية الكاملة لـ642 لجنة انتخابية

بالصور

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد