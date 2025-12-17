وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب

رحلت عن عالمنا الفنانة نيفين مندور، بسبب نشوب حريق في شقتها بحسب ما تردد، الراحلة من من مواليد 16 يونيو 1980، بدأت علاقتها بحب التمثيل منذ الطفولة، حيث كانت تشارك في المسرحيات المدرسية، ثم الجامعية، وقدمت أول بطولة لها في السينما من خلال فيلم اللي بالي بالك عام 2003 ، والتي قدمت فيه دور "فيحاء"



قدمت نيفين مندور بعد ذلك مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ثم مسلسل مطعم تشي توتو، مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي، ثم ابتعدت عن الأضواء بعدها لمدة 8 سنوات عن الأضواء بسبب القبض عليها مرتين في 2013 و2016 بتهمة تعاطي المخدرات، وكشفت في حوار تليفزيوني، والذي شهد ظهورها بعد غياب سنوات، ان سبب القضية هو النيل من والدها.



وخلال هذا اللقاء كشفت نيفين مندور انها تزوجت بعد علاقة حب دامت لـ23 عاما،حيث كانت الزوجة الثانية قبل أن ينفصل زوجها عن زوجته الأولى الذي تزوجها في البداية وأنجب منها.