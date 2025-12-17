قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
اقتصاد

القابضة لمياه الشرب تنظم دبلومة موشن جرافيك لتأهيل كوادر متخصصة فى إنتاج المحتوى الرقمى

موشن جرافيك
موشن جرافيك
آية الجارحي

 نظّمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، دبلومة متخصصة في الموشن جرافيك كبرى المراكز التدريبية المتخصصة، واستهدفت تدريب العاملين بإدارات الإعلام والتوعية والعلاقات العامة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وذلك في إطار توجهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تطوير أدوات الاتصال المؤسسي وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب مبتكرة.

وتهدف الدبلومة إلى بناء قدرات الكوادر الإعلامية والعلاقات العامة في مجال إنتاج المحتوى المرئي المتحرك، بما يسهم في تقديم رسائل توعوية مبسطة وجاذبة للجمهور، ودعم جهود نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، من خلال محتوى احترافي يتناسب مع طبيعة منصات التواصل الاجتماعي الحديثة.

وشملت الدبلومة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا امتد لعدد 105 ساعات تدريبية، وتناول مهارات التصميم باستخدام برامج الجرافيك، وإنتاج الرسوم المتحركة، والمونتاج، ومعالجة الصوت، وصولًا إلى تنفيذ مشروع تخرج تطبيقي، بما يضمن امتلاك المتدربين منهجية عملية متكاملة لإنتاج أفلام توعوية قصيرة عالية الجودة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار في تطوير العنصر البشري، لاسيما في مجالات الإعلام الرقمي والتوعية، يُعد ركيزة أساسية لنجاح خطط الشركة في التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الدبلومات المتخصصة تسهم في توحيد منهجية إنتاج أفلام متحركة احترافية، قادرة على نقل الرسائل التوعوية بشكل مؤثر وفعّال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الشركة القابضة تعمل وفق رؤية واضحة لتحديث أدواتها الإعلامية، ومواكبة التطور السريع في أساليب الاتصال، بما يحقق أقصى استفادة من المحتوى الرقمي في دعم القضايا الوطنية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الدبلومة ضمن خطة شاملة تنفذها الشركة القابضة لرفع كفاءة العاملين، وتطوير منظومة العمل الإعلامى والعلاقات العامة والتوعية بالشركات التابعة، بما يضمن تقديم محتوى احترافي موحد يعكس صورة مؤسسية متطورة، ويعزز من تأثير الرسائل التوعوية على المستوى القومي..

وخلال مشاركته كمحاضر رئيسي بدبلومة الموشن جرافيك، قال الدكتور جلال بدر إن هذا البرنامج التدريبي يستهدف بناء قدرات العاملين في إدارات الإعلام والعلاقات العامة والتوعية على إنتاج محتوى بصري احترافي قادر على تبسيط الرسائل التوعوية والاعلامية وتحويلها إلى أفلام متحركة مؤثرة تناسب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن الدكتور جلال بدر يُعد أحد المتخصصين في مجالات الفنون الرقمية والموشن جرافيك، وهو خريج كلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية، وعمل مدرسًا مساعدًا بقسم الجرافيك، إلى جانب خبرته كمدرب محترف في مجالات التصميم الرقمي وصناعة المحتوى البصري.

