قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسه

معهد التخطيط الوطني
معهد التخطيط الوطني
آية الجارحي

ينظم معهد التخطيط القومي، احتفالية بمقره يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025, بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيسه تأكيدًا لدوره المحوري في دعم منظومة التخطيط والتنمية الشاملة وإبرازاً لإسهاماته العلمية والتدريبية والاستشارية على مدار عقود طويلة في دعم جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والمشارك الفاعلة في صياغة السياسات العامة من خلال منتجاته البحثية وفعالياته العلمية عبر تاريخه الممتد منذ مطلع ستينيات القرن العشرين.

هذا ويشهد الحفل مشاركةً متميزة، حيث يتضمن كلمة مسجلة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، و الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ومداخلة عن طريق الفيديو كونفرانس للدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وأساتذة المعهد ورموز الفكر والتخطيط داخل مصر وخارجها.

وفي هذا الإطار أوضح  د. أشرف العربي ، إن احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامَا على تأسيسه كأول بيت خبرة وطني في دعم قضايا التخطيط والتنمية في المنطقة يعكس قيمة وطنية تتجاوز كونها احتفالاً مؤسسياً، ليؤكد الدور التاريخي والمعاصر للمعهد في مساندة جهود الدولة التنموية وبناء القدرات الوطنية.

وأضاف العربي، أن الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على إنشاء المعهد لا يقتصر فقط على استعراض الإنجازات السابقة وإنما يمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل من خلال العمل الحثيث على تطوير البرامج البحثية والأكاديمية والتدريبية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا على التزام المعهد بمواصلة رسالته العلمية والتنموية وتعزيز دوره كمركز فكر لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة الأصعدة وكشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتتضمن فعاليات الاحتفال عرضًا للفيلم الوثائقي للمعهد، وجلسة حوارية رفيعة المستوى حول "مستقبل التخطيط في عالم متغير"، وكذلك إطلاق كتاب رواد التخطيط القومي، فضلا عن كتاب توثيقي بمناسبة مرور ٦٥ عاما على إنشاء المعهد.

جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي تأسس عام 1960 كمؤسســة عامة لها شــخصية اعتبارية لتعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية التطبيقية.

التخطيط وطني البرامج البحثية القدرات الوطنية احتفالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يلتقي السفير البريطاني.. التوسع في الفروع الدولية وتعزيز التعاون

بسام راضي ووزير العمل

بسام راضي يستقبل وزير العمل فى روما لبحث فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025.. الإدارة الصحية بالشرقية تقدم خدمات طبية للناخبين بالمجان

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد