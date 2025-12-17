مصرع شخص بطلق ناري فى ظروف غامضة بأسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة تلقيه لطلق نارى من شخص آخر فى ظروف غامضة، وتم ايداع الجثة فى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية فى مركز إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص بطلق نارى على يد آخر فى ظرف غامضة، وذلك بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

حادث

وعلي الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.