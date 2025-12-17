قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعمًا لقضايا المرأة والرياضة الصديقة للبيئة بقنا

مارثون فتيات قنا
مارثون فتيات قنا
يوسف رجب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في  ماراثون بالدراجات للفتيات، في مبادرة نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت ومشروع حقك حياة المنفذ بجمعية «أنا مصري»، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الفتيات والسيدات، وتسليط الضوء على المبادرات القومية التي تتبناها الدولة لمواجهة تلك الظواهر والحد من آثارها على المجتمع.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن ممارسة رياضة الدراجات يعد من أفضل الرياضات الصحية والجسدية، إلى جانب كونه نشاطًا صديقًا للبيئة، مشيرًا إلى سعي المحافظة لتحويل مدينة قنا إلى مدينة صديقة للبيئة، والعمل على تهيئة وتأهيل الطرق لركوب الدراجات.

وأضاف عبد الحليم، أنه وجه مديرية الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية للاستعداد لإطلاق مشروع «قنا بايك»، الذي يجري دراسته بالتعاون مع منظمة UN-Habitat والأمم المتحدة، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات، والعمل على إنشاء مسارات مخصصة لها.

وانطلق الماراثون من مقر المجلس القومي للمرأة، مرورًا بديوان عام محافظة قنا، ثم، وصولًا إلى فندق حتحور، وذلك للمشاركة في فعاليات حملة «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي تُنظم بدعم من هيئة بلان إنترناشيونال، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية «أنا مصري».

وجاءت الفعالية بحضور الدكتورة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة،  وجدي الدرة مدير مؤسسة بلان إنترناشيونال، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، والفتيات المشاركات في الماراثون.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، موجّهًا الشكر لهيئة بلان إنترناشيونال، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية «أنا مصري»، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات التنفيذية المشاركة، مؤكدًا أن الفعالية اتسمت بطاقة إيجابية كبيرة، وتعكس وعي المجتمع ورفضه لكافة أشكال العنف القائم ضد المرأة.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لنشر ثقافة احترام المرأة، ودعم الفتيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، باعتبارهن شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.


قنا ماراثون دراجات للفتيات فرع المجلس القومي المشاركة المجتمعية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

ترشيحاتنا

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى

مواني البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

قافلتان طبيتان لتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي الإسكندرية

قافلتان طبيتان لتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي الإسكندرية

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد